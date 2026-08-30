Fuertes lluvias y calor extremo azotan a México este sábado

Este sábado 29 de agosto, México tendrá un clima contrastante, con lluvias de fuertes a intensas en distintas regiones y temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en el noroeste del país.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y las ondas tropicales 32 y 33 favorecerán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias fuertes, granizo y temperaturas extremas marcarán el clima de este sábado en México



Sonora y Baja California podrían superar los 45 grados mientras Sinaloa y Nuevo León rebasarían los 40



En la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes con granizo y descargas… pic.twitter.com/ogcxwvXA9e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 29, 2026

Occidente y sur, entre las zonas con más lluvia

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Guerrero y Jalisco también podrían registrar lluvias puntuales intensas, mientras que Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz tendrán precipitaciones de consideración.

En Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

Además, habrá intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.

Granizo y tormentas en el Valle de México

El SMN también advirtió sobre la posibilidad de granizo en el occidente y centro del país. Las condiciones incluyen lluvias fuertes, descargas eléctricas y actividad de tormenta en el Valle de México.

Para la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 24 grados Celsius.

Hasta 45 grados en el norte

Mientras las precipitaciones afectan distintas regiones, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Las temperaturas más elevadas, superiores a 45 grados, se pronostican para el noreste de Baja California y el noroeste y centro de Sonora.

En Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas se esperan máximas de entre 40 y 45 grados.

El termómetro podría alcanzar entre 35 y 40 grados en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Michoacán, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados.

El pronóstico señala que durante la noche una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo, situación que reforzará la posibilidad de lluvias en la península de Yucatán.