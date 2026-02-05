Frío regresará a Monterrey este jueves, que no te sorprenda

Protección Civil recomienda extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a niños y adultos mayores de los cambios bruscos de temperatura

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La capital regiomontana amaneció este miércoles con una temperatura actual de 9 °C, lo que representa una mañana considerablemente fresca para la región, típica de la temporada invernal.

Para este día se espera una temperatura mínima de 12 °C durante las primeras horas de la madrugada y una máxima de 19 °C que se alcanzaría en el transcurso de la tarde.

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante la mayor parte del día, sin que hasta el momento se pronostiquen precipitaciones en la zona metropolitana de Monterrey.

Los vientos soplarán de manera ligera a moderada, principalmente del norte y noreste, lo que contribuirá a mantener la sensación de frío durante las próximas horas.

Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a niños y adultos mayores de los cambios bruscos de temperatura y evitar cambios drásticos de temperatura al salir de espacios cerrados.

Se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia el fin de semana, aunque las mañanas continuarán siendo frías en la entidad.