Frente frío número 4 comienza a sentirse en NL

El nombre de 'frente frío' que se le da a estos cambios en el clima se debe a la masa aire que tiene una temperatura distinta

| 28/09/2020 | ionicons-v5-c 14:24 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- El cambio de clima registrado esta mañana, se debe a la entrada del sistema frontal número 4, por lo cual se prevén ráfagas de viento, lluvias y un ligero descenso en la temperatura, explicó el experto en meteorología, Eduardo Díaz Mijares.

Indicó que la llegada de este frente frío inició con vientos de 50 a 75 kilómetros por hora y en las próximas horas, se registrarán precipitaciones moderadas que para el día de mañana desaparecerán.

"No van a ser tan bajas en el día (temperatura), sin embargo, por la tarde noche sí se espera que bajen hasta 14 o 16 grados, así se va a mantener toda la semana y las temperaturas altas se van a mantener en los 25 y 26 grados", informó el experto.

"Va a pasar rápido pero trae efectos no muy fuertes; o sea que no trae mucha precipitación no trae mucha formación de nubes y ya para el día de mañana para después del mediodía ya va a estar despejado", dijo.

El origen del sistema frontal parte desde el Polo Norte en donde se acumula una masa de aire que genera una enfriamiento debido a que el sol comienza a alejarse.

"Se debe a que desde el Polo Norte en la región Ártica se empieza a acumular una masa de aire se empieza a enfriar y como ya no se puede contener ahí, se desborda y empieza a bajar hacia el Ecuador", explicó Díaz Mijares.

Finalmente, informó que el nombre de "frente frío" que se le da a estos cambios climáticos se debe a la masa aire que tiene una temperatura distinta, la cual de forma gradual se va incrementando durante las temporadas de otoño e invierno.

"Se le da el nombre frío porque es una masa de aire que tiene una temperatura diferente a la masa de aire que se va desplazando"

Durante la semana, se espera que Nuevo León registre una temperatura mínima de 14 y una máxima de hasta 27 grados.