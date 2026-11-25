El ingreso del frente frío número 8 provocará un descenso importante de las temperaturas en Nuevo León, con mínimas de 2 grados en zonas montañosas

El ingreso del frente frío número 8 y su masa de aire ártico provocarán un descenso importante en las temperaturas de Nuevo León durante los próximos días, con registros de hasta 2 grados en algunas zonas montañosas y mínimas de entre 6 y 8 grados en distintos sectores del estado.

Durante el Nuevo León Informa, el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos, explicó que las condiciones más frías se esperan durante las mañanas del miércoles y jueves. En el área metropolitana se pronostican temperaturas de entre 8 y 10 grados, aunque en sectores como Santa Catarina, San Pedro y la zona sur de Monterrey podrían descender hasta los 6 grados.

En regiones como Santiago y Rayones se esperan mínimas de entre 2 y 4 grados, mientras que en Galeana y la zona norte del estado podrían registrarse valores de entre 6 y 8 grados.

Aunque el sistema ingresó acompañado de lluvias, lloviznas y algunas precipitaciones de granizo, las posibilidades de lluvia disminuirán a partir del miércoles.

Ante estas condiciones, Cavazos pidió a la población no confiarse por la presencia de sol y proteger especialmente a los sectores más vulnerables.

"Sabemos que vienen cambios bruscos de temperatura. Sabemos que hoy está nublado, está lloviznando en algunos puntos. La temperatura oscila entre los 12 y 14 grados. Mañana va a amanecer más frío, va a amanecer entre 8 y 10. Despejado, no nos confiemos. Es muy importante cuidar a las personas más vulnerables”.

Protección Civil mantiene vigilancia en las zonas serranas y en carreteras como la Monterrey-Saltillo y Monterrey-Nuevo Laredo, particularmente en el tramo de Mamulique, donde la neblina y un posible congelamiento de la carpeta asfáltica podrían representar riesgos para los automovilistas.

Además, se anunció la implementación de operativos carrusel para entregar cobijas, bebidas calientes y atención prehospitalaria a personas en situación de calle o vulnerabilidad.

El funcionario también informó que se encuentran habilitados 102 albergues en coordinación con los municipios, con capacidad para recibir a más de 12 mil personas.

“Tenemos 102 albergues o refugios temporales por parte del DIF de Nuevo León y los municipios se encuentran listos y preparados. Tenemos un QR para aquellas personas que deseen localizarlo. Está en cada municipio, tenemos refugios, eso es muy importante para una capacidad de más de 12 mil personas”.

Entre las recomendaciones para la población se encuentra abrigar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, proteger a las mascotas y revisar las condiciones de los calentadores.

También se pidió evitar el uso de anafres, hornillas de estufa o fogatas dentro de las habitaciones, así como mantener una ventilación adecuada al utilizar calentadores de gas. Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.