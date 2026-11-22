El sistema frontal favorecerá chubascos y fuertes vientos en el norte; se esperan temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas.

El frente frío número 8 continuará su desplazamiento sobre el noroeste y norte de México este sábado 21 de noviembre, donde ocasionará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal interactuará con una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que favorecerán las precipitaciones y los vientos intensos en esas regiones del país.

Además, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México propiciarán lluvias y chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur del territorio nacional.

¿En qué estados se esperan lluvias este sábado?

El pronóstico del SMN contempla intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en 19 entidades:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo.

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En el sureste, un canal de baja presión favorecerá específicamente la presencia de lluvias y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas

El organismo también advirtió sobre temperaturas bajas durante la jornada, principalmente en zonas serranas del norte y centro del país. Los valores mínimos previstos son:

De -10 a -5 grados Celsius: zonas serranas de Durango y Baja California.

zonas serranas de Durango y Baja California. De -5 a 0 grados Celsius: zonas serranas de Chihuahua.

zonas serranas de Chihuahua. De 0 a 5 grados Celsius: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante estas condiciones, el pronóstico recomienda tomar precauciones en las regiones donde se esperan precipitaciones, vientos fuertes y bajas temperaturas, especialmente en las zonas serranas.