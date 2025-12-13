Frente Frío 21 activa alerta por lluvias y viento en Nuevo León

Protección Civil confirmó este pronóstico en todo el estado este domingo. Consulta las zonas más afectadas y toma precauciones.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La llegada del Frente Frío número 21, acompañado por una masa de aire polar reforzada y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, provocará un incremento significativo de lluvias y vientos en gran parte de Nuevo León este domingo 14 de diciembre, confirmó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas adversas impactarán a distintas regiones con precipitaciones de moderadas a fuertes, así como ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría generar afectaciones urbanas y carreteras.

Pronóstico de lluvias y viento en el Área Metropolitana

Se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros, además de vientos de 30 a 50 km/h.

Los siguientes municipios podrían registrar encharcamientos, reducción de visibilidad y un ambiente fresco durante gran parte del día.

Monterrey

Guadalupe

San Nicolás

San Pedro

Santa Catarina

Apodaca

Escobedo

García

Juárez

Regiones con mayor acumulación de lluvia en Nuevo León

Las regiones montañosa y citrícola concentran los mayores acumulados de precipitación, con valores que podrían alcanzar entre 30 y 50 milímetros.

En municipios como Iturbide, Rayones, Allende, Montemorelos, Linares y Santiago, las lluvias podrían ser puntualmente intensas, acompañadas de vientos moderados, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Condiciones previstas en el norte, oriente y sur del estado

La región norte registrará lluvias ligeras a moderadas con rachas de hasta 45 km/h en municipios como Sabinas Hidalgo, Anáhuac y Bustamante.

En el oriente y sur del estado, se esperan precipitaciones constantes y vientos de hasta 50 km/h en localidades como China, General Bravo, Galeana y Doctor Arroyo

Lluvias coincidirán con el partido Tigres vs Toluca

Protección Civil alertó que durante la tarde y noche del domingo, horario en el que se disputará el partido Tigres vs Toluca, se prevé un repunte de lluvias en Monterrey.

Las condiciones incluyen precipitaciones intermitentes, rachas de viento y un descenso de temperatura, lo que podría complicar la movilidad y el acceso al estadio.

Protección Civil mantiene monitoreo permanente

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil Nuevo León mantiene un monitoreo constante con información de CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y radar meteorológico.

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas inundables, manejar con precaución y mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización relevante.