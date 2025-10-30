Frente frío 11 mantiene clima agradable para este jueves

De entrada, la temperatura mínima será de 14 grados, esto por la mañana, mientras que la máxima será únicamente de 23° con cielo medio nublado

Desde el martes llegó el ansiado refresco de temperaturas para Nuevo León y el jueves no será la excepción, pues nuevamente persistirá un clima muy agradable durante todo el día. De entrada, la temperatura mínima será de 14 grados, esto por la mañana, mientras que la máxima será únicamente de 23° con cielo medio nublado. Ya por la noche la temperatura será de 16 grados, unas condiciones más que ideales para la hora de dormir. Aunque hay que tener en cuenta que podría haber algunas rachas de viento, esto debido al sistema frontal que ha provocado este cambio de clima. Además de estas agradables temperaturas, durante el día no se tiene pronóstico de precipitaciones, por lo que si deseas disfrutar de actividades al aire libre, las condiciones serán ideales.