Francia eleva alerta por incendios ante nueva ola de calor

Gironda elevó a alerta roja el riesgo de incendios ante el aumento de temperaturas, días después del mayor fuego registrado en Francia desde 1949

Las autoridades de Francia elevaron este sábado a un nivel “muy elevado” el riesgo de incendios forestales en Gironda, en el suroeste del país, debido al deterioro de las condiciones meteorológicas y al repunte de las temperaturas.

El departamento fue colocado en alerta roja, el segundo nivel más alto dentro de una escala de cinco categorías, apenas una semana después de que los bomberos lograran controlar el incendio que afectó la región y que es considerado el mayor registrado en Francia desde 1949.

El siniestro consumió alrededor de 42 mil hectáreas y obligó a evacuar a unas 224 mil personas antes de ser controlado.

Advierten por posibles reactivaciones del fuego

La Prefectura de Gironda informó que el cambio en el nivel de alerta implica fortalecer las medidas de prevención y establecer nuevas restricciones para reducir el riesgo de incendios.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones para evitar nuevos siniestros y proteger tanto a las personas como a los bienes, mientras los equipos de emergencia mantienen vigilancia sobre la zona afectada por el incendio.

Después de varios días con temperaturas más moderadas, el calor comenzó nuevamente a intensificarse este sábado. Los servicios meteorológicos franceses prevén además una quinta ola de calor, lo que podría favorecer la aparición o reactivación de nuevos focos.

Otros incendios mantienen movilizados a bomberos

La vigilancia también continúa en diferentes puntos del territorio francés. En el macizo del Gros Bessillon, en el sureste, un incendio fue controlado el viernes, aunque las condiciones mantienen elevado el riesgo de que vuelva a activarse.

Para atender esa situación permanecen desplegados alrededor de 450 bomberos.

En el macizo de Claps, también en el sureste, otro incendio iniciado el viernes ha afectado aproximadamente 300 hectáreas. Mientras tanto, un fuego registrado en Naussac-Fontanes, más al norte, fue controlado después de consumir unas 75 hectáreas.

Controlan incendio que afectó los Pirineos

En los Pirineos, los equipos de emergencia reportaron la extinción de un incendio que durante aproximadamente un mes afectó la zona de Trévillach y que dejó unas 5 mil hectáreas dañadas.

La atención de los servicios de emergencia permanece enfocada en evitar que las condiciones climáticas provoquen nuevos incendios o reactiven aquellos que ya fueron controlados.

Además del riesgo de incendios, 12 departamentos del centro y sureste de Francia se encuentran bajo alerta naranja por tormentas.

Entre las zonas bajo vigilancia está el valle del Ródano, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 38 grados.

Los servicios meteorológicos prevén que las condiciones adversas continúen durante este domingo. Aunque las temperaturas podrían descender el lunes, se espera que vuelvan a incrementarse durante el resto de la semana, en un escenario que apunta hacia una nueva ola de calor en Francia.