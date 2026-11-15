Florida alerta por posible lluvia de iguanas ante ola de frío

Las bajas temperaturas pueden dejar inmóviles a las iguanas en Florida y provocar que caigan de los árboles. Autoridades piden no manipularlas

Una nueva ola de frío que llegará este sábado a Florida, Estados Unidos, encendió las alertas ante la posible aparición de una "lluvia de iguanas", un fenómeno que ocurre cuando estos reptiles quedan aturdidos por las bajas temperaturas y caen de los árboles, aunque no necesariamente están muertos.

El sur de Florida concentra buena parte de las colonias de iguanas verdes, una especie invasora de sangre fría que no tolera las temperaturas bajas y puede perder temporalmente su movilidad cuando desciende el termómetro, de acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

¿Por qué las iguanas caen de los árboles durante el frío?

Para este fin de semana se pronostican temperaturas mínimas de entre 10 y 15 grados centígrados (50 y 59 grados Fahrenheit) en buena parte del sur del estado. Se trata de los valores más bajos desde finales de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En Miami, la temperatura máxima prevista para este sábado es de 23 grados centígrados, por debajo de los 28 grados que suelen registrarse durante esta época del año.

Cuando el termómetro se aproxima al punto de congelación, las iguanas pueden entrar en un estado de letargo que les hace perder temporalmente el control muscular. Debido a esta condición, pueden desprenderse de las ramas y caer al suelo.

Sin embargo, los reptiles pueden recuperar su movilidad cuando vuelven a calentarse, por lo que encontrarlos inmóviles no significa necesariamente que hayan muerto.

Autoridades piden no recogerlas ni llevarlas a casa

Ante el nuevo frente frío, la FWC informó que por ahora no repetirá el operativo especial que realizó en febrero pasado para recoger iguanas aturdidas por las bajas temperaturas.

Durante aquella ocasión, las autoridades permitieron que los residentes recogieran sin licencia los ejemplares inmóviles que encontraran en sus propiedades. También instalaron cinco centros temporales de entrega en sus oficinas, donde recibieron más de 5 mil iguanas en dos días.

Para este fin de semana, la comisión recomienda no llevar los animales a las viviendas ni introducirlos en vehículos para calentarlos. Cuando recuperan su movilidad, pueden ponerse a la defensiva y morder, arañar o golpear con la cola.

La dependencia también recuerda que está prohibido mantener iguanas vivas sin autorización, liberarlas o trasladarlas a otros lugares.

¿Por qué las iguanas verdes son una especie invasora en Florida?

La iguana verde (Iguana iguana), originaria de Centroamérica y de las regiones tropicales de Sudamérica, llegó a Florida como mascota durante la década de 1960. De acuerdo con documentos de la Universidad de Florida, en 1964 un comerciante de animales exóticos liberó más de 300 ejemplares en el área de Miami.

Este reptil suele ser de color verde, aunque también puede presentar tonalidades pardas u oliváceas. Tiene una cola larga y una hilera de púas en el lomo; los machos pueden superar el metro y medio de longitud, incluida la cola, y adquieren una tonalidad anaranjada durante el periodo de celo.

La FWC la clasifica como especie invasora debido a los daños que ocasiona en jardines y espacios urbanos. Sus madrigueras pueden debilitar aceras, cimientos y muros de contención, mientras que su alimentación incluye una planta importante para la supervivencia de la mariposa azul de Miami, una especie en peligro de extinción.

Ola de frío también afectará otras zonas de Florida

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de helada para la madrugada de este sábado en el noroeste de Florida, donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta 1 grado centígrado (34 grados Fahrenheit).

En Tallahassee, capital del estado, se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados, frente a los 23 grados habituales para esta temporada.

Por su parte, Orlando, en el centro de Florida, tendrá mínimas de 8 grados centígrados y máximas de 18 grados, valores inferiores a los registros habituales de 15 y 26 grados, respectivamente.