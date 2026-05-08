Fin de semana iniciará con intensas lluvias y amenaza de tormenta

Se exhorta a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones de las autoridades de Protección Civil y a cargar con paraguas o impermeables

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El reporte meteorológico para este viernes indica una transición en las condiciones climáticas locales, destacando un ambiente que se mantendrá entre templado y cálido, pero condicionado por la presencia de nubosidad persistente.

Condiciones actuales y temperaturas

Al iniciar esta jornada, el termómetro marca los 21 grados, brindando una mañana fresca y agradable para las actividades al aire libre. Sin embargo, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango estrecho durante el resto del día.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 27 grados, mientras que los valores mínimos se situarán en los 24 grados, lo que sugiere una escasa oscilación térmica debido a la cobertura nubosa.

Estado del cielo y precipitaciones

De acuerdo con los modelos de previsión, el cielo permanecerá mayormente nublado en las próximas horas. Esta condición incrementa significativamente la posibilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, especialmente al conducir o realizar traslados prolongados.

Se exhorta a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones de las autoridades de Protección Civil y a cargar con paraguas o impermeables, dado que el potencial de lluvia se mantiene vigente para diversos sectores del área metropolitana.