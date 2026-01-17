Fin de semana con descenso significativo en la temperatura

Por: Arlett Fernández 16 Enero 2026, 13:58

Para este sábado y domingo en Monterrey se pronostica ambiente frío con temperatura mínima de 6 grados y máxima de 16 grados en promedio

Para la Mesa del Norte se espera en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente de muy frío a frío en la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; y vientos de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y rachas de hasta 40 km/h en zonas de Aguascalientes.