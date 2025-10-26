Fin de semana con ambiente cálido en Monterrey

Por: Arlett Fernández 24 Octubre 2025, 14:49

Para este sábado y domingo se pronostica en Monterrey una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 33 grados en promedio, con cielo mayormente despejado

Para la Mesa del Norte se espera por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Lluvias aisladas en Durango y Nuevo León y sin lluvia en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en Chihuahua (norte) y Coahuila (noroeste), viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Coahuila (este) y Nuevo León, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.