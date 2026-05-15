Fin de semana comenzará con nueva amenaza de lluvia

Para este viernes 15 de mayo, Monterrey, Nuevo Leon presenta actualmente una temperatura de 26°C con cielo mayormente nublado y vientos del sureste a 8 mph.
Pronóstico Extendido y Condiciones del Día
Temperaturas: Se espera que el termómetro alcance una máxima de 32°C durante la tarde, descendiendo a una mínima de 19°C por la noche.
Probabilidad de Lluvia: Las posibilidades de precipitación son bajas para hoy, manteniéndose en un 10% tanto para el día como para la noche.
Humedad: Se registra una humedad actual del 58%, que podría elevarse hasta el 70% al finalizar la jornada.
Calidad del Aire: Actualmente, se reporta como buena/idónea, lo que permite realizar actividades al aire libre sin restricciones para la mayoría de la población.
Para los próximos días, se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 31°C y 33°C, con un incremento significativo en la probabilidad de lluvia (hasta un 65%) hacia el domingo 17 de mayo.