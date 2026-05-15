Fin de semana comenzará con nueva amenaza de lluvia

Este viernes las condiciones serán favorables, pero durante la noche crecerá la amenaza de lluvias, que persistirá todo el fin de semana

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Para este viernes 15 de mayo, Monterrey, Nuevo Leon presenta actualmente una temperatura de 26°C con cielo mayormente nublado y vientos del sureste a 8 mph.

Pronóstico Extendido y Condiciones del Día

Temperaturas: Se espera que el termómetro alcance una máxima de 32°C durante la tarde, descendiendo a una mínima de 19°C por la noche.

Probabilidad de Lluvia: Las posibilidades de precipitación son bajas para hoy, manteniéndose en un 10% tanto para el día como para la noche.

Humedad: Se registra una humedad actual del 58%, que podría elevarse hasta el 70% al finalizar la jornada.

Calidad del Aire: Actualmente, se reporta como buena/idónea, lo que permite realizar actividades al aire libre sin restricciones para la mayoría de la población.

Para los próximos días, se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 31°C y 33°C, con un incremento significativo en la probabilidad de lluvia (hasta un 65%) hacia el domingo 17 de mayo.