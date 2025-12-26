Fin de semana comenzará con clima caluroso en Monterrey

Por: Masha Kayl 26 Diciembre 2025, 04:00 Compartir

Tal como se dio durante toda la semana laboral, el viernes e inicio del finde tendrá condiciones bastante calurosas, pese a que nos encontramos en invierno

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tal como se dio durante toda la semana laboral, el viernes e inicio del finde tendrá condiciones bastante calurosas, pese a que nos encontramos en pleno invierno. Por la mañana la temperatura es de unos agradables 16°, bastante buenos para hacer actividades al aire libre temprano o también para quedarse en cama hasta tarde si estás de vacaciones. Durante la tarde la temperatura se dispara hasta los 28 grados con cielo mayormente soleado y sin posibilidad de lluvias, por lo que se puede aprovechar para lavar la ropa o el carro para salir durante el fin de semana. Finalmente, por la noche, el termómetro se asentará en 19°, lo que propiciará un buen ambiente para salir con los seres queridos o también quedarse en casa.