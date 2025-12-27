Fin de semana cálido en Monterrey previo a frío de un dígito

Clima en Monterrey con temperatura mínima de 16 grados y máxima de 28 grados en promedio para este sábado y domingo, previo a marcado descenso en el tiempo

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua.