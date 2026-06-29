Fenómenos astronómicos que podrán observarse en julio

Especialistas recomiendan observar estos fenómenos en lugares con cielos despejados y poca iluminación artificial para disfrutar de ellos.

Julio estará marcado por una intensa actividad astronómica con eventos que podrán ser observados por aficionados y expertos, entre ellos la Luna del Ciervo, una doble lluvia de meteoros y diversos acercamientos entre la Luna, planetas y estrellas brillantes.

El calendario celeste del mes incluye conjunciones planetarias, fases lunares y lluvias de meteoros que ofrecerán oportunidades para observar el cielo durante varias noches.

La Luna del Ciervo será uno de los eventos más esperados

Uno de los fenómenos destacados será la Luna llena del Ciervo, que ocurrirá el 29 de julio. El satélite natural de la Tierra podrá observarse desde el atardecer y permanecerá visible durante toda la noche en dirección de la constelación de Capricornio.

Ese mismo día también se registrará el máximo de la lluvia de meteoros Piscis Austrínidas y la conjunción de Júpiter con el Sol.

Doble lluvia de meteoros cerrará el mes

Durante las noches del 30 y 31 de julio alcanzarán su punto máximo las lluvias de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas, un espectáculo que podrá apreciarse mejor desde sitios alejados de la contaminación lumínica.

Además, a lo largo del mes se producirán encuentros aparentes entre la Luna y planetas como Saturno, Marte, Júpiter, Venus, Urano y Neptuno.

¿Cuáles serán las fases de la Luna?

El ciclo lunar de julio comenzará con el cuarto menguante el día 7, seguido por la Luna nueva el 14. Posteriormente llegará el cuarto creciente el 21 y finalmente la Luna llena el 29 de julio.

Especialistas recomiendan observar estos fenómenos en lugares con cielos despejados y poca iluminación artificial para disfrutar de mejores condiciones de visibilidad durante el mes.