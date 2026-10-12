Extienden la 'Alerta Roja' a Nayarit y la mantienen en Jalisco

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió el boletín número 13 del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), actualizando las zonas en riesgo por el inminente avance del huracán Simon de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Mientras que las alertas se mantienen activas en el occidente mexicano, la fase de peligro máximo continúa vigente en Jalisco y se ha extendido formalmente a Nayarit ante el avance del fenómeno natural.
🚩Boletín #SIATCT no. 13 🚩 #Huracán categoría 4 🌀 #Simon 𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗢𝗦𝗘 🔴 #AlertaRoja | Peligro Muy Alto 📍 #Jalisco (22 municipios): Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco. 📍 #Nayarit (7 municipios): Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026
De acuerdo con los reportes oficiales de este domingo 11 de octubre, el centro del fenómeno meteorológico se situó a 40 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 100 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el norte-noroeste a 11 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de hasta 270 km/h.
Municipios de Jalisco y Nayarit bajo Alerta Roja
Con esta actualización, las autoridades de Protección Civil han determinado el nivel de riesgo de Peligro Máximo para un total de 29 municipios distribuidos entre ambas entidades.
En Jalisco, para los municipios de Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.
Mientras que para el estado de Nayarit son los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas.
Recomendaciones de seguridad ante el peligro máximo
Ante la inminencia del impacto, la CNPC insta a la población de las demarcaciones en Alerta Roja a seguir de manera estricta los protocolos de autocuidado y evacuación preventiva:
- Permanecer resguardados: Mantenerse dentro de sus hogares o acudir de inmediato a los refugios temporales asignados hasta que las autoridades informen que el peligro ha pasado.
- Evitar zonas de riesgo: Alejarse de ventanas para evitar heridas si los cristales se rompen por la fuerza de las rachas de viento.
- Mantener la calma e informarse: Dar seguimiento puntual a los reportes oficiales del SIAT-CT, tomando en cuenta que en cualquier fase del fenómeno continuarán registrándose lluvias de gran intensidad.