Europa enfrenta una nueva ola de calor con temperaturas extremas

Las autoridades ordenaron el cierre de 845 escuelas y movilizaron a los servicios de emergencia para atender posibles incidentes por las altas temperaturas.

Una intensa ola de calor en Europa mantiene en alerta a varios países del continente, donde las temperaturas han alcanzado niveles inusuales para el inicio del verano. Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido han activado medidas extraordinarias ante el riesgo que representan las altas temperaturas para la salud pública, los servicios de emergencia y la infraestructura.

Las condiciones meteorológicas han provocado la cancelación de eventos deportivos, conciertos y actividades al aire libre, mientras miles de personas buscan alternativas para refrescarse en medio de un escenario que los expertos vinculan con el aumento de los fenómenos climáticos extremos.

Francia aplica medidas de emergencia por calor extremo

Francia es uno de los países más afectados por la actual ola de calor. Cerca de un tercio de su territorio permanece bajo alerta roja, con temperaturas que alcanzan los 40 grados Celsius en algunas regiones y previsiones que apuntan a un incremento durante los próximos días.

Las autoridades ordenaron el cierre de 845 escuelas y movilizaron a los servicios de emergencia para atender posibles incidentes relacionados con las altas temperaturas. Además, se establecieron restricciones al consumo de alcohol en espacios públicos dentro de las zonas bajo máxima alerta.

La celebración del tradicional Día de la Música, que reúne a miles de personas en plazas y calles del país, también se vio afectada. Algunos conciertos fueron cancelados y los organizadores recibieron instrucciones para limitar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

Ahogamientos y riesgos asociados a las altas temperaturas

El calor extremo también ha incrementado los riesgos en ríos, canales y otras zonas acuáticas utilizadas por la población para refrescarse. Medios franceses reportaron la muerte de cuatro menores por ahogamiento durante el fin de semana.

En Alemania, un hombre perdió la vida en el río Rin y otras tres personas permanecían desaparecidas tras ingresar al agua. Las autoridades han insistido en que las altas temperaturas pueden generar una falsa sensación de seguridad al nadar en corrientes o zonas no vigiladas.

En París, numerosas personas acudieron al Canal Saint-Martin para combatir el calor, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el acceso a ciertas áreas.

España, Italia y Alemania también registran temperaturas récord

España comenzó oficialmente el verano con amplias regiones bajo alerta por calor. Los pronósticos prevén temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius incluso en zonas del norte del país donde normalmente predominan condiciones más frescas.

Las autoridades españolas suspendieron actividades deportivas y culturales al aire libre en algunas comunidades, mientras los servicios sanitarios reforzaron sus recomendaciones para evitar golpes de calor.

En Italia, varias ciudades permanecen bajo advertencias máximas por altas temperaturas. En Roma, turistas y residentes han buscado alivio cerca de las históricas fuentes de la capital, mientras que en el norte del país algunas explotaciones ganaderas han implementado sistemas especiales de ventilación y aspersión para proteger a los animales.

Alemania también se prepara para jornadas especialmente cálidas, con previsiones que podrían acercarse a los 39 grados Celsius durante la semana.