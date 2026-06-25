Europa enfrenta calor extremo con alertas sanitarias

Una intensa ola de calor afecta a Europa occidental con temperaturas cercanas a los 41 °C, alertas sanitarias y afectaciones

Una intensa ola de calor mantiene bajo condiciones extremas a gran parte de Europa occidental, donde las autoridades activaron alertas sanitarias y medidas de prevención ante el riesgo que representan las altas temperaturas para la población.

El fenómeno, asociado a una "cúpula de calor", afecta principalmente a Reino Unido, Francia, Italia y España, mientras los servicios meteorológicos advierten que las condiciones podrían agravarse en las próximas horas.

Reino Unido emite una alerta roja por calor

La agencia meteorológica británica Met Office activó una alerta roja por salud debido al calor para gran parte del centro y sur de Inglaterra, así como para Gales.

Se trata apenas de la segunda advertencia de este tipo emitida en el país, después de la registrada en julio de 2022, cuando por primera vez se superaron los 40 grados Celsius.

Aunque para este miércoles se esperaba que la temperatura permaneciera por debajo de ese umbral, los pronósticos indican que el jueves podría volver a rebasarlo.

Mark Sidaway, subdirector de pronósticos de la Met Office, señaló que este tipo de alertas se reserva para los episodios más severos y advirtió que los efectos del calor podrían extenderse incluso a personas que normalmente no son consideradas vulnerables.

Francia, Italia y España refuerzan medidas

Las autoridades de Francia, Italia y España también emitieron avisos por calor extremo para millones de personas. En Francia se registró el martes la jornada más calurosa medida hasta ahora, con una temperatura promedio de 29.8 grados Celsius en una red de 30 estaciones meteorológicas.

Como consecuencia de las altas temperaturas, lugares emblemáticos como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre modificaron sus horarios de visita, mientras que algunas escuelas y servicios de transporte también ajustaron sus operaciones.

En Italia, el Ministerio de Salud activó alertas rojas en 16 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Florencia y Turín. Los pronósticos indican que Florencia podría alcanzar los 41 grados Celsius, mientras que Milán rondaría los 38 grados.

El calor altera el transporte y las actividades diarias

Las elevadas temperaturas también han provocado afectaciones en la movilidad. Network Rail advirtió sobre posibles interrupciones en la red ferroviaria británica debido al riesgo de deformación de las vías y daños en el tendido eléctrico, por lo que se impusieron restricciones de velocidad.

Además, Eurostar canceló varios trenes entre Londres y París previstos para miércoles y jueves debido a las condiciones meteorológicas.

En Milán, incluso los desfiles de moda masculina Primavera-Verano 2027 tuvieron que adaptarse al calor. Algunos organizadores distribuyeron abanicos, pulverizadores y sombrillas, mientras que un diseñador cambió la sede de su desfile por una avería en el sistema de aire acondicionado.

Especialistas señalaron que estos episodios extremos están relacionados con el cambio climático y prevén que fenómenos similares sean cada vez más frecuentes, prolongados e intensos durante los próximos años.

Ante este escenario, la Confederación Europea de Sindicatos propuso que las empresas adopten medidas como pausas de hidratación para los trabajadores, inspiradas en las implementadas durante el Mundial de fútbol, además de modificar horarios laborales para reducir la exposición al calor.

En diversos proyectos de construcción en París ya se aplican jornadas más tempranas y descansos periódicos para permitir que los trabajadores puedan hidratarse y protegerse de las altas temperaturas.