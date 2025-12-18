Esto dice el pronóstico del clima para Navidad en Nuevo León

Estas condiciones no serían exclusivas para Nuevo León, pues todo el noreste de México pinta para tener condiciones cálidas este 24 de diciembre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Falta poco más de una semana para que llegue la que podría ser la fiesta más esperada del año: Nochebuena y Navidad, por ello, miles de personas en todo Nuevo León ya deben tener en mente el outfit con el que se reunirán con familia y amigos, sin embargo, para ello, hay que tener presentes las condiciones del tiempo para esos días.

¿Hará calor en Navidad en Monterrey?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo siete días antes de la gran fiesta, se prevé que el siguiente miércoles no tenga las condiciones frías que muchos quisieran, aunque tampoco sería cálido del todo.

De hecho, las condiciones se mantendrían estables durante todo el día, pues por la mañana la mínima sería de 17 grados, mientras que por la tarde subiría apenas a los 22 grados, con cielo medio nublado.

Estas condiciones no serían exclusivas para Nuevo León, pues todo el noreste de México pinta para tener condiciones cálidas este 24 de diciembre.

¿Cómo estará el clima en Navidad en Saltillo?

La capital del estado de Coahuila tendrá, al menos por la mañana, un clima bastante más navideño, pues se estima que la ciudad amanezca con 9 grados, aunque ya por la tarde subirá a los 21°. También con cielo medio nublado.

Así estará el clima en Navidad en Ciudad Victoria

A diferencia de Nuevo León y Saltillo, la capital de Tamaulipas tendrá unas condiciones totalmente calurosas. Por la mañana se estiman 15 grados de temperatura y por la tarde se dispararían hasta los 28° con cielo mayormente soleado.

Ahora ya sabes cómo pintan las condiciones climáticas para el 24 de diciembre, aunque no olvides que esto es meramente un pronóstico, el cual podría cambiar de un momento a otro.