Estiman hasta 25° centígrados para este domingo con cielo soleado

Autoridades pronostican condiciones estables para la siguiente semana, sin probabilidades de lluvia y temperaturas mínimas de 13° centígrados

Autoridades compartieron que las condiciones meteorológicas para el estado de Nuevo León se mantienen con temperaturas templadas para la jornada de este domingo.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, las primeras horas del día se presenta un cielo parcialmente soleado con una temperatura de 15° centígrados acompañado de un clima fresco.

Mientras que durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 25° centígrados con un cielo totalmente soleado. Se espera que para cerrar el día, la temperatura mínima llegue hasta los 16° centígrados.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, con corte de las 8:00 horas, las condiciones ambientales se presentan como aceptables.

En total, 12 de las 15 estaciones se encuentran en color verde, lo que representa una buena calidad del aire. Las estaciones de García y San Nicolás reflejan un color amarillo, es decir, una calidad aceptable del aire. Mientras que otra de los aparatos de monitoreo en el municipio nicolaita se encuentra en color anaranjado, lo que refleja una calidad mala del aire.

Para los siguientes días, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables entre los 29° centígrados como máxima y un descenso que podría alcanzar los 13° centígrados, sin probabilidades de lluvia.

Esta información es brindada como resultado de un monitoreo en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la Comisión Nacional del Agua, quienes instan a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier modificación en el pronóstico.