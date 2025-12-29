Info 7 Logo
Estiman clima cálido con escasa nubosidad para este domingo

Por: Diana Leyva

28 Diciembre 2025, 09:23

La llegada del Frente Frío N° 25 provocará un fuerte descenso en la temperatura durante las fiestas del Fin de Año 2025

Con una máxima de 30° centígrados, y un cielo parcialmente despejado son las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada dominical.

Este domingo amaneció con una temperatura de 17° centígrados con neblina presente. Mientras que las condiciones para esta tarde podrían volverse más cálidas al aumentar el indicador del termómetro hasta los 30° centígrados.

En tanto, para la noche se espera que el cielo se muestre con ligera nubosidad, mientras que su descenso llegue hasta los 23° centígrados.

Esto es resultado del monitoreo realizado por Protección Civil Nuevo León, en conjunto con autoridades pertenecientes a la Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua.

Predomina buena calidad del aire en Área Metropolitana

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 9:00 horas se reportó que 11 de las 15 estaciones de monitoreo distribuidas por el Área Metropolitana se encuentran en verde.

Monitoreo-ambiental-9am-28-dic-2025

Tan solo aquellas establecidas en los municipios de García, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey zona sur, se encuentran en calidad aceptable.

Inicia semana con bajas temperaturas y fuertes lluvias

Se prevén temperaturas mínimas de hasta un dígito para los siguientes días, donde las condiciones se tornan gélidas ante la llegada del Frente Frío Número 25 a la ciudad.

Pronostico-28-dic.2025.jpp

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la llegada de este sistema frontal acompañado del aire ártico, por lo que instaron a la ciudadanía a mantenerse abrigada y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales, tales como Protección Civil del Estado.

Se estima que solo el día lunes se cuenten con el 70% de probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la ciudad.

 

