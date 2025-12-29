Estiman clima cálido con escasa nubosidad para este domingo

La llegada del Frente Frío N° 25 provocará un fuerte descenso en la temperatura durante las fiestas del Fin de Año 2025

Con una máxima de 30° centígrados, y un cielo parcialmente despejado son las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada dominical.

Este domingo amaneció con una temperatura de 17° centígrados con neblina presente. Mientras que las condiciones para esta tarde podrían volverse más cálidas al aumentar el indicador del termómetro hasta los 30° centígrados.

En tanto, para la noche se espera que el cielo se muestre con ligera nubosidad, mientras que su descenso llegue hasta los 23° centígrados.

Esto es resultado del monitoreo realizado por Protección Civil Nuevo León, en conjunto con autoridades pertenecientes a la Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua.

Predomina buena calidad del aire en Área Metropolitana

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 9:00 horas se reportó que 11 de las 15 estaciones de monitoreo distribuidas por el Área Metropolitana se encuentran en verde.

Tan solo aquellas establecidas en los municipios de García, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey zona sur, se encuentran en calidad aceptable.

Inicia semana con bajas temperaturas y fuertes lluvias

Se prevén temperaturas mínimas de hasta un dígito para los siguientes días, donde las condiciones se tornan gélidas ante la llegada del Frente Frío Número 25 a la ciudad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la llegada de este sistema frontal acompañado del aire ártico, por lo que instaron a la ciudadanía a mantenerse abrigada y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales, tales como Protección Civil del Estado.

⚠️ La siguiente semana habrá un marcado descenso de #Temperatura en gran parte de #México. ¡Abrígate bien y toma tus precauciones! pic.twitter.com/qA9cKfIbFW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 27, 2025

Se estima que solo el día lunes se cuenten con el 70% de probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la ciudad.