Estiman altas temperaturas para esta jornada dominical

De acuerdo con el SIMA, la calidad del aire es aceptable debido a que 11 de las 15 estaciones se encuentran en color amarillo

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, las condiciones meteorológicas se mantienen superiores a los 20° centígrados para este domingo.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente soleado, mientras que por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar los 34° centígrados.

En la noche se espera que el termómetro disminuya hasta los 26° centígrados acompañado de poca nubosidad.

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León informó que la calidad del aire se encuentra en condiciones aceptables. Tan solo cuatro estaciones muestran un color verde, lo que representa una buena calidad del aire.

El resto, es decir, 11 de las 15 estaciones distribuidas por el Área Metropolitana se encuentran en color amarillo, reflejando una calidad aceptable del aire con un riesgo moderado para la salud.

Entre los municipios que reflejan este resultado se encuentran García, Escobedo, Santa Catarina, San Pedro, Apodaca, San Nicolás, Juárez, Pesquería y Cadereyta.

Para los próximos cinco días, se pronosticó que las condiciones meteorológicas se encuentren con una mínima de 20° centígrados, con bajas probabilidades de lluvia y vientos de hasta 20 km/h.

Esta información es resultado del monitoreo conjunto de Protección Civil Nuevo León, Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua.