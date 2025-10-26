Estima temperaturas superiores a 30° centígrados para este sábado

De acuerdo con el pronóstico de los próximos días, será el día miércoles cuando se presente un descenso en el termómetro acompañado de lluvia

Protección Civil Nuevo León informó sobre las condiciones meteorológicas que podrían pronosticarse para este sábado.

Durante las primeras horas del día se registrará una temperatura mínima de 21° centígrados, acompañado de un cielo parcialmente soleado.

Sin embargo, el panorama se despejara por completo y se registrará una temperatura máxima de 31° centígrados. Para la noche, se podrán visualizar algunas nubes, mientras el termómetro registra hasta 25° centígrados como mínima.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Ambiental en Nuevo León, se cuenta con una buena calidad del aire debido a que 11 de las 15 estaciones se encuentran en color verde.

Las cuatro restantes corresponden a las identificadas como García Noroeste 2 y San Pedro Suroeste 2, San Nicolás Noreste u Juárez Sureste 2; las cuales reflejan un color amarillo, es decir, se percibe una calidad aceptable con riesgo moderado del ambiente. Por lo que se espera que a partir de la tarde, la calidad del aire se mantenga en aceptable.

Para los próximos días, se prevén temperaturas cálidas con probabilidades mínimas de humedad. Sin embargo, será hasta el día miércoles cuando se tenga un 30% de probabilidad de lluvia con un descenso en las temperaturas de hasta 16° centígrados.

Es por ello, que Protección Civil del Estado insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para prevenir cualquier riesgo.

Esta información se emite en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y la Comisión Nacional del Agua, como resultado del monitoreo de las estaciones meteorológicas.