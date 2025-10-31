Este viernes tendrá un clima ideal para celebrar Halloween

Este 31 de octubre tendrá condiciones ideales para salir a divertirse o quedarse en casa a mirar un maratón de películas de terror

El frente frío que se encuentra en Nuevo León será el héroe del cierre del mes de octubre, pues propiciará unas condiciones perfectas para quienes disfrutan del ambiente otoñal. Este 31 de octubre la temperatura mínima será de unos muy agradables 13 grados, por lo que se recomienda salir de casa con un ligero suéter, pues más tarde subirá un poquito el calor. La máxima por la tarde llegará hasta los 24° con cielo parcialmente nublado sin posibilidad de precipitaciones, ideal para realizar actividades al aire libre. Y si piensas salir por la noche a celebrar Halloween, ya sea para pedir dulces en familia, a alguna fiesta con amigos o si simplemente estarán en casa con un maratón de películas de terror, los 16 grados que se pronostican son perfectos para pasarla de lo mejor en el inicio del fin de semana.