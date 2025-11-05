Este miércoles tendrá contrastes en la temperatura

Durante la mañana la temperatura será fresca, aunque por la tarde se espera una máxima bastante alta; además, no hay probabilidad de lluvias

Los efectos del frente frío que provocó buenas temperaturas a finales de octubre están desapareciendo, pues nuevamente se presentarían altas temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey. Para este miércoles la temperatura máxima es de 14 grados, por lo que será medianamente fresca, por lo que se recomienda salir de casa con un suéter ligero para prevenir pasar frío. Por otro lado, durante la tarde la máxima será de unos calurosos 29 grados, lo que representa un aumento de 15 grados, lo que podría provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Finalmente, durante la noche la temperatura será de 15°, bastante agradable para dormir sin la necesidad de utilizar del aire acondicionado; además, la posibilidad de lluvia se mantiene en cero.