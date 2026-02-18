Este miércoles continúa el invierno caluroso en Monterrey

Este incremento en la temperatura forma parte de una tendencia cálida que se mantendrá durante los próximos días en la entidad

La capital de Nuevo León experimenta un ascenso térmico significativo este martes, consolidando un ambiente más propio de la primavera que del invierno. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la ciudad inició la jornada con un ambiente fresco, registrando una temperatura de 18°C al momento.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente conforme avance el día. Se pronostica que el termómetro escale hasta alcanzar una máxima de 33°C durante la tarde, mientras que la temperatura mínima se ubicará en los 25°C, marcando una jornada de calor constante en la zona metropolitana.

Condiciones del cielo y recomendaciones

El predominio de un cielo mayormente despejado permitirá una radiación solar intensa, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y utilizar protección solar si se hacen actividades al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas.

La ausencia de nubosidad y la nula probabilidad de lluvia garantizan condiciones estables para la movilidad urbana, aunque el ambiente seco y las altas temperaturas exigen precaución especial para evitar golpes de calor, especialmente en niños y adultos mayores.

Este incremento en la temperatura forma parte de una tendencia cálida que se mantendrá durante los próximos días en la entidad, por lo que se sugiere estar atentos a los cambios bruscos de temperatura que suelen presentarse al ocultarse el sol.