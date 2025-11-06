Este jueves continuarán los contrastes en las temperaturas

Este jueves continuarán los contrastes en las temperaturas, pues por la mañana habrá clima fresco, pero en las tardes volverá un calor prácticamente de verano. Durante las primeras horas del día la temperatura será de 15°, con ligero viento que provoca un ambiente muy fresco, por lo que es recomendable salir con un suéter ligero. Por la tarde la cosa es totalmente diferente, pues se pronostican 30 grados, lo que maximizará el clima seco que persiste en la ciudad desde hace varios días. Finalmente, por la noche se espera que haya 17°, una temperatura fresca para pasar una buena noche; pues tampoco se tiene pronóstico de precipitaciones.