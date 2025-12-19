Este fin de semana comienza con condiciones agradables

Por: Masha Kayl 19 Diciembre 2025, 04:00 Compartir

El penúltimo fin de semana del año tendrá condiciones agradables para disfrutar con la familia, pues todas las escuelas y muchos trabajos empiezan vacaciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El penúltimo fin de semana del año tendrá condiciones bastante agradables para disfrutar con la familia, pues todas las escuelas y muchos trabajos ya entrarán de lleno al periodo vacacional. Por la mañana la mínima es de 14 grados, perfectos para tomarse el café de la mañana antes de ir al último día de trabajo antes de las fiestas decembrinas o comenzar temprano con el ejercicio. Por la tarde la temperatura ascenderá a los 24°, con cielo mayormente despejado, por lo que son condiciones ideales para salir a comprar lo que haga falta para la cena de Navidad o tener esa posada que tanto esperas con los amigos. Finalmente, por la noche, el clima se mantendrá fresco, con 12 grados, que ayudarán a poder estrenar tu suéter navideño o tener una noche de películas en casa.