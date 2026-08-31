Este domingo será caluroso; la próxima semana llegará a 39 °C

Para la tarde de este día, se prevé un ambiente parcialmente soleado, con temperaturas que podrían alcanzar los 37° centígrados

Un domingo caluroso, con cielo parcialmente soleado y condiciones brumosas durante la mañana, es el pronóstico previsto para este 30 de agosto en Nuevo León.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico compartido para la entidad, durante la mañana se esperan condiciones soleadas y brumosas, con una temperatura de alrededor de 24 °C.

Para la tarde, se prevé un ambiente parcialmente soleado, con temperaturas que podrían alcanzar los 37 °C.

Mientras que durante la jornada nocturna, las condiciones serán parcialmente nubladas, con un descenso en el termómetro hasta los 29 °C.

Calidad del aire: Aceptable

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, la calidad del aire se encuentra aceptable.

Las 15 estaciones se encuentran en color verde, lo que representa al corte de las 9:00 horas.

García (dos estaciones)

San Pedro

Pesquería

Monterrey (tres estaciones)

Guadalupe

Santa Catarina

Apodaca

General Escobedo

San Nicolás de los Garza (1 de 2 estaciones)

Cadereyta Jiménez

Juárez

Inicia semana de clases con condiciones calurosas

Para la próxima semana, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan calurosas, debido a que se pronostica que el termómetro alcance hasta los 39° C.