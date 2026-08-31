VIE 14 FEB
30°

Clima

Este domingo será caluroso; la próxima semana llegará a 39 °C

Por: Diana Valeria Leyva

30 Agosto 2026, 09:38

Compartir
WhatsApp

Para la tarde de este día, se prevé un ambiente parcialmente soleado, con temperaturas que podrían alcanzar los 37° centígrados

Este domingo será caluroso; la próxima semana llegará a 39 °C
Publicidad

Un domingo caluroso, con cielo parcialmente soleado y condiciones brumosas durante la mañana, es el pronóstico previsto para este 30 de agosto en Nuevo León.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico compartido para la entidad, durante la mañana se esperan condiciones soleadas y brumosas, con una temperatura de alrededor de 24 °C.

Para la tarde, se prevé un ambiente parcialmente soleado, con temperaturas que podrían alcanzar los 37 °C.

Mientras que durante la jornada nocturna, las condiciones serán parcialmente nubladas, con un descenso en el termómetro hasta los 29 °C.

Calidad del aire: Aceptable

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, la calidad del aire se encuentra aceptable.

pronostico-30-agosto.jpg

Las 15 estaciones se encuentran en color verde, lo que representa al corte de las 9:00 horas.

  • García (dos estaciones)
  • San Pedro
  • Pesquería
  • Monterrey (tres estaciones)
  • Guadalupe
  • Santa Catarina
  • Apodaca 
  • General Escobedo 
  • San Nicolás de los Garza (1 de 2 estaciones)
  • Cadereyta Jiménez
  • Juárez

Inicia semana de clases con condiciones calurosas

Para la próxima semana, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan calurosas, debido a que se pronostica que el termómetro alcance hasta los 39° C.

pronostico-30-agosto.jpg

Comentarios