Espera un panorama nublado con máxima de 29°C para este domingo

El monitoreo ambiental refleja una buena calidad del aire al registrar más de 10 estaciones en color verde y tan solo cuatro en amarillo

Protección Civil Nuevo León prevé que las condiciones ambientales para este domingo alcancen temperaturas de hasta 29° centígrados.

De acuerdo con un monitoreo realizado en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se compartió que para esta mañana, el termómetro registró como mínima 20° centígrados.

En tanto, para la tarde se espera que la temperatura ascienda hasta los 29° centígrados con un panorama parcialmente nublado. Mientras que la jornada nocturna podría registrar condiciones mínimas de 23° centígrados.

Según el corte de las 09:00 del Sistema de Monitoreo Ambiental Nuevo León, son 11 las estaciones que reflejan una buena calidad del aire:

García Noreste

Escobedo Norte

San Nicolás Norte 2

San Pedro Suroeste

Monterrey Centro

Monterrey Sur

Apodaca

Pesquería

Guadalupe

Juárez

Cadereyta Jiménez

Mientras que las cuatro estaciones que se encuentran en color amarillo son:

García Noroeste

Santa Catarina

San Nicolás Noreste

Monterrey Noroeste

En los próximos días, las temperaturas podrían mantenerse como máxima en los 30° centígrados, pero a partir del próximo miércoles, esta podría cambiar al registrar como mínima 13° y máximas de 20° centígrados.