Espera un panorama nublado con máxima de 29°C para este domingo

Por: Diana Leyva

23 Noviembre 2025, 09:45

El monitoreo ambiental refleja una buena calidad del aire al registrar más de 10 estaciones en color verde y tan solo cuatro en amarillo

Protección Civil Nuevo León prevé que las condiciones ambientales para este domingo alcancen temperaturas de hasta 29° centígrados. 

De acuerdo con un monitoreo realizado en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se compartió que para esta mañana, el termómetro registró como mínima 20° centígrados.

En tanto, para la tarde se espera que la temperatura ascienda hasta los 29° centígrados con un panorama parcialmente nublado. Mientras que la jornada nocturna podría registrar condiciones mínimas de 23° centígrados.

Según el corte de las 09:00 del Sistema de Monitoreo Ambiental Nuevo León, son 11 las estaciones que reflejan una buena calidad del aire:

  • García Noreste
  • Escobedo Norte
  • San Nicolás Norte 2
  • San Pedro Suroeste
  • Monterrey Centro
  • Monterrey Sur
  • Apodaca
  • Pesquería
  • Guadalupe
  • Juárez
  • Cadereyta Jiménez

Mientras que las cuatro estaciones que se encuentran en color amarillo son:

  • García Noroeste
  • Santa Catarina
  • San Nicolás Noreste
  • Monterrey Noroeste

Monitoreo ambiental 9am 23 nov 2025

En los próximos días, las temperaturas podrían mantenerse como máxima en los 30° centígrados, pero a partir del próximo miércoles, esta podría cambiar al registrar como mínima 13° y máximas de 20° centígrados.

Pronostico 23 nov 2025

 

