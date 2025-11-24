Espera un panorama nublado con máxima de 29°C para este domingo

Protección Civil Nuevo León prevé que las condiciones ambientales para este domingo alcancen temperaturas de hasta 29° centígrados.
De acuerdo con un monitoreo realizado en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se compartió que para esta mañana, el termómetro registró como mínima 20° centígrados.
En tanto, para la tarde se espera que la temperatura ascienda hasta los 29° centígrados con un panorama parcialmente nublado. Mientras que la jornada nocturna podría registrar condiciones mínimas de 23° centígrados.
Según el corte de las 09:00 del Sistema de Monitoreo Ambiental Nuevo León, son 11 las estaciones que reflejan una buena calidad del aire:
- García Noreste
- Escobedo Norte
- San Nicolás Norte 2
- San Pedro Suroeste
- Monterrey Centro
- Monterrey Sur
- Apodaca
- Pesquería
- Guadalupe
- Juárez
- Cadereyta Jiménez
Mientras que las cuatro estaciones que se encuentran en color amarillo son:
- García Noroeste
- Santa Catarina
- San Nicolás Noreste
- Monterrey Noroeste
En los próximos días, las temperaturas podrían mantenerse como máxima en los 30° centígrados, pero a partir del próximo miércoles, esta podría cambiar al registrar como mínima 13° y máximas de 20° centígrados.