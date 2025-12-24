Espera toda el Área Metropolitana una cálida Nochebuena

Aunque casi todos quienes esperan Nochebuena y Navidad desean que el clima sea fresco, nuevamente este año tocará pasar esta fiesta con clima adverso

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Aunque casi todos quienes esperan la Nochebuena y Navidad desean que el clima sea cuando menos fresco, nuevamente este año tocará pasar esta fiesta con un clima adverso, por así decirlo porque para este miércoles 24 de diciembre se espera un clima cálido.

Por la mañana la temperatura es de 17°, buenos para salir bien de casa en caso de que tengas que trabajar o realizar compras de último minuto para la cena navideña o el intercambio.

Por la tarde el panorama será bastante distinto, pues se tiene pronosticado que la temperatura suba hasta los 27° y que haya cielo medio nublado, con posibilidad de lluvia de 20%, por lo que es mejor salir con paraguas de casa para que no se arruine el outfit por si llueve.

Ya por la noche y en vísperas de Navidad, la temperatura será de 19°, agradable para usar ese ugly sweater que tienes en el clóset para este día especial.