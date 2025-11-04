Escasa nubosidad y ambiente seco en Monterrey

Por: Arlett Fernández 03 Noviembre 2025, 14:08

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 26 grados por la tarde, para cerrar esta jornada de lunes con 18 grados por la noche

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se presentará cielo medio nublado en San Luis Potosí (este) y cielo despejado sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío, con heladas en sierras, siendo muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua y Durango; lluvias aisladas en San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca). Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.