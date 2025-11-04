Escasa nubosidad y ambiente seco en Monterrey

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se presentará cielo medio nublado en San Luis Potosí (este) y cielo despejado sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío, con heladas en sierras, siendo muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua y Durango; lluvias aisladas en San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca).
Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.