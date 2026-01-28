Escasa nubosidad con ambiente frío en la metrópoli regia

Clima en Monterrey con ligera mejora para la tarde de este jueves con máxima de 13 grados. mientras que por la noche vuelve el frío con temperatura de 7 grados

Para la Mesa del Norte se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 30 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe y dejará de afectar México; no obstante, la masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Así mismo, persistirá el evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También, se pronostica oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; y de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el valle de México. En el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias.