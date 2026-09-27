¿En que estados dejará lluvias el Huracán Polo?

El huracán Polo continuará como categoría mayor y generará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas regiones de México

El huracán Polo continuará este sábado como un ciclón de categoría mayor al suroeste de la península de Baja California, condición que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en distintos estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema provocará precipitaciones fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de oleaje elevado y rachas de viento en las zonas costeras.

En el noroeste también se pronostican lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Mientras tanto, otros sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones de mayor intensidad en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Oaxaca y Chiapas tendrán las lluvias más intensas

Para este 26 de septiembre se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y este de Oaxaca; norte, centro, este y sur de Chiapas; sur de Tabasco, así como sur y centro de Veracruz.

También se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Nuevo León tendrá chubascos

El pronóstico contempla intervalos de chubascos, de entre 5 y 25 milímetros, para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Prevén temperaturas de hasta 40 grados

El ambiente continuará caluroso a muy caluroso en buena parte del norte del territorio nacional. Se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

En otras entidades como Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados.

El SMN informó además que una zona de baja presión localizada al sur de las costas de Oaxaca mantiene posibilidades de desarrollar características ciclónicas.

De esta manera, el pronóstico para este sábado combina lluvias intensas en el sur y sureste, precipitaciones de diversa intensidad en gran parte del país y condiciones de calor en varias entidades del norte.