El calor volverá al Área Metropolitana este miércoles

Luego de dos días donde el clima fresco fue una constante, este miércoles regresará el clima cálido al Área Metropolitana, que disfrutó apenas por un "suspiro" de condiciones otoñales.
Por la mañana la temperatura será de 12°, muy agradable para realizar actividades previo a comenzar con la rutina del día a día, aunque no se debe olvidar salir abrigado para prevenir alguna enfermedad.
Ya durante la tarde las condiciones cambiarán totalmente, pues la máxima será de 28 grados con cielo prácticamente despejado, por lo que por momentos se podría tener una sensación térmica mayor.
Finalmente, por la noche volverán las condiciones frescas, pues se tienen pronosticados 15°, ideales para reponer energía a la hora de dormir.