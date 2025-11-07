El ambiente veraniego prevalecerá este viernes

Aunque estamos prácticamente a la mitad del otoño, este viernes 7 de noviembre prevalecerán unas condiciones muy veraniegas en toda el Área Metropolitana

Aunque estamos prácticamente a la mitad del otoño, este viernes 7 de noviembre prevalecerán unas condiciones muy veraniegas en toda el Área Metropolitana de Monterrey. Por la mañana el clima se mantiene fresco, con unos agradables 16 grados que son ideales para hacer algo de ejercicio por la mañana, pues durante toda la semana hubo vientos ligeros que creaban buenas condiciones. Por la tarde las condiciones serán calurosas, con 33° en pleno noviembre y con un cielo mayormente despejado y ambiente seco, por lo que es importante mantenerse hidratado. Por la noche las condiciones seguirán siendo agradables, pero no tan frescas como las últimas semanas, pues se pronostican 22 grados; además, no existe la posibilidad de precipitaciones.