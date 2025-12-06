Dominará ambiente templado para el fin de semana en Monterrey

Clima de templado a cálido se espera para este sábado y domingo con temperatura mínima de 12 grados y máxima de 27 grados en promedio

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Durango y Zacatecas, las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Así mismo, intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro) y lluvias aisladas en Aguascalientes. Se pronostica la caída de nieve o aguanieve en sierras de Durango, Chihuahua y Coahuila. Ambiente frío a muy frío durante la mañana con heladas en sierras de la región, y ambiente gélido zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado en la región. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León.