Dominará ambiente brumoso en la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 06 Enero 2026, 14:53

Clima en Monterrey estable para este martes con temperatura máxima de 30 grados por la tarde y de 21 grados por la noche

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas, así como gélido en zonas montañosas de Durango y Chihuahua. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región, y templado en zonas altas. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, y de dirección variable con rachas de igual intensidad en Chihuahua y Durango.