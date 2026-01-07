Dominará ambiente brumoso en la metrópoli regia

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día y sin lluvia en la región.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas, así como gélido en zonas montañosas de Durango y Chihuahua. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región, y templado en zonas altas.
Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, y de dirección variable con rachas de igual intensidad en Chihuahua y Durango.