Domina tiempo estable en la zona metropolitana de Monterrey

Por: Arlett Fernández 05 Noviembre 2025, 14:24 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este miércoles en donde la temperatura máxima por la tarde será de 29 grados para cerrar la jornada con 19 grados

En la Mesa del Norte se pronostica en el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de San Luis Potosí; ambiente frío en la mayor parte de la región, siendo frío con posibles heladas en sierras de la región, llegando a ser gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Chihuahua y Durango. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; y rachas de 35 km/h en el resto de la regió