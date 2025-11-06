Domina tiempo estable en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se pronostica en el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en la región.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de San Luis Potosí; ambiente frío en la mayor parte de la región, siendo frío con posibles heladas en sierras de la región, llegando a ser gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Chihuahua y Durango.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; y rachas de 35 km/h en el resto de la regió