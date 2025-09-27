Disminuye la posibilidad de lluvia en la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 26 Septiembre 2025, 13:01 Compartir

Clima en Monterrey con temperatura superior a los 30 grados para esta jornada de viernes en donde se esperan condiciones de cielo parcialmente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Para este viernes se espera en Monterrey una temperatura máxima de 30 grados con ambiente cálido, en donde disminuye el porcentaje de precipitación. En la Mesa del Norte durante la tarde predominará ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí.