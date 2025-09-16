Disminuye el porcentaje de lluvia para la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 15 Septiembre 2025, 13:01 Compartir

Durante esta jornada de lunes se espera una temperatura máxima de 31 grados con nubosidad variable y probabilidad de chubasco zonas serranas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados por la tarde de este lunes para cerrar la jornada con 23 grados y probabilidad de lluvia en zonas de la sierra. Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (oeste y sur), muy fuertes en Durango y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.