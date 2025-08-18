Día caluroso en Monterrey: se espera temperatura de 37 grados

La temperatura mínima será de 25 grados centígrados durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde se alcanzará una máxima de hasta 37 grados

El verano continúa con fuerza en la capital regiomontana, y este domingo se pronostica un día caluroso en Monterrey y su Área Metropolitana, informó Protección Civil de Nuevo León.

La temperatura mínima será de 25 grados centígrados durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde se alcanzará una máxima de hasta 37 grados.

Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia, esta es baja, con apenas un 10 por ciento de probabilidad de precipitación.

Además, se prevén rachas de viento de entre 45 y 50 kilómetros por hora, así como una buena calidad del aire, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores riesgos.