Día caluroso con posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas

Por: INFO 7 25 Septiembre 2025, 23:16

Mañana en Monterrey habrá sol y algunas nubes, con calor durante el día y posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica por la tarde

Mañana en el área metropolitana de Monterrey se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 24 °C, que irán aumentando conforme avance la mañana. Durante el mediodía y primeras horas de la tarde predominarán condiciones soleadas, con un ambiente caluroso que alcanzará una máxima cercana a los 32 °C. Hacia el final de la tarde se prevén tormentas eléctricas aisladas, por lo que se recomienda precaución. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una temperatura de 27 °C. Se aconseja usar ropa ligera, mantenerse hidratado durante el día y llevar paraguas o impermeable por la tarde ante la posibilidad de lluvias.