Día cálido para el área metropolitana de Monterrey

Este viernes se espera un día cálido, con máximas de 35°C, noches templadas y cielo despejado sin probabilidad de lluvia

El pronóstico para este viernes 5 de septiembre indica una jornada con temperaturas variables a lo largo del día. Se espera que la mañana con un valor de 24 grados, ideal para actividades al aire libre o desplazamientos matutinos.

Hacia la tarde, el termómetro marcará un notable incremento, alcanzando los 35 grados, lo que genera un ambiente caluroso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más intensas de calor.

Durante la noche, la temperatura se mantendrá relativamente alta, rondando los 29 grados, proporcionando un ambiente cálido para quienes realicen actividades nocturnas. No se prevén lluvias en la región, por lo que se espera un día mayormente soleado y seco.