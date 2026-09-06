Deslizamiento en China deja un muerto y 11 desaparecidos

Un deslizamiento provocado por fuertes lluvias en Jiangxi, China, dejó al menos un muerto y 11 personas desaparecidas este sábado

Al menos una persona murió y otras 11 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra registrado este sábado en la provincia de Jiangxi, en el sureste de China.

El corrimiento fue provocado por las intensas lluvias relacionadas con el tifón Saudel y ocurrió alrededor de las 04:00 horas locales en la localidad de Gaoping, perteneciente al condado de Suichuan.

El fenómeno afectó a 12 viviendas. Ocho de ellas quedaron completamente destruidas, mientras que otras cuatro sufrieron daños.

Rescatistas buscan a 11 personas

Los equipos de emergencia lograron localizar hasta el momento a tres personas entre los afectados. Dos fueron rescatadas con vida y en buenas condiciones de salud, mientras que otra murió.

Las labores de búsqueda continúan para localizar a las 11 personas que permanecen desaparecidas después del deslizamiento.

China eleva alerta por desastres geológicos

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades de Jiangxi activaron una respuesta de nivel II y movilizaron equipos especializados para atender la zona afectada.

Por su parte, el Ministerio de Recursos Naturales de China elevó de nivel IV a III su respuesta ante desastres geológicos y envió un equipo de trabajo al sitio.

El sistema chino contempla cuatro niveles de respuesta, del IV al I, siendo este último el de mayor gravedad. La clasificación establece el nivel de movilización y coordinación de recursos que deben desplegarse ante una emergencia.

Saudel provoca inundaciones en otras zonas

El deslizamiento ocurrió después de varios días de precipitaciones provocadas por el tifón Saudel, que tocó tierra por tercera ocasión el jueves en la vecina provincia de Fujian, después de haber perdido fuerza y posteriormente intensificarse sobre el mar de China Meridional.

Las lluvias asociadas al ciclón también ocasionaron inundaciones en Fujian. En la ciudad de Putian, más de un centenar de viviendas se derrumbaron y al menos una persona permanecía desaparecida.

Saudel había tocado tierra anteriormente, el 28 de agosto, en la provincia oriental de Zhejiang. En ese momento, el fenómeno meteorológico provocó la evacuación de cerca de 248 mil personas en Fujian.

Además, el paso del tifón ocasionó cancelaciones de vuelos y diversas afectaciones al transporte en las zonas impactadas.