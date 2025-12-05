Desciende temperatura para el cierre de la jornada en Monterrey

La llegada de un sistema frontal cumplirá con el descenso en la temperatura durante la noche de este jueves donde se espera una temperatura mínima de 33 grados

Para la Mesa del Norte se presentará cielo nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua y Coahuila; mismas que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), así como lluvias aisladas en Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes.

Existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Ambiente frío a muy frío durante la mañana con heladas en zonas serranas, y ambiente gélido zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, ambiente fresco a templado en Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el resto de la región.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Durango; así como rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.