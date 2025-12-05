Desciende temperatura para el cierre de la jornada en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará cielo nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua y Coahuila; mismas que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), así como lluvias aisladas en Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes.
Existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Ambiente frío a muy frío durante la mañana con heladas en zonas serranas, y ambiente gélido zonas montañosas de Chihuahua y Durango.
Por la tarde, ambiente fresco a templado en Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el resto de la región.
Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Durango; así como rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.