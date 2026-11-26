De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado, el termómetro descendió hasta los -1 grados en este municipio ubicado al sur de la entidad

El municipio de Galeana registró temperaturas por debajo de los cero grados durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles, debido al paso de un frente frío por Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado, el termómetro descendió hasta los -1 grados en este municipio ubicado al sur de la entidad, donde se presentaron condiciones de helada.

Además, se reportó la caída de aguanieve en los ejidos 18 de Marzo y Derramadero.

Otros municipios también registraron temperaturas de un solo dígito, como Aramberri, con 7 grados; Linares, con casi 8; China, con cerca de 9, y Apodaca, particularmente en la zona del aeropuerto, con casi 9 grados.

Mientras que en Monterrey se reportaron 10 grados. Se prevé que las bajas temperaturas continúen debido a la presencia y desplazamiento del sistema frontal, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.