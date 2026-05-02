Desciende la temperatura este primer fin de semana de mayo

Por: Carolina Sifuentes 01 Mayo 2026, 13:11 Compartir

Tiempo de fresco a agradable para este fin de semana en Monterrey con temperatura mínima de 15 grados y máxima de 24 grados en promedio con probable lluvia

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Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias fuertes en Coahuila (norte y noreste) y Nuevo León (centro), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí. Sin lluvia en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco en la región, y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Zacatecas (noreste), Durango (oeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte, centro y sur) y finalizando este día para Aguascalientes. Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en la región, excepto en Aguascalientes donde las rachas alcanzarán hasta 60 km/h.