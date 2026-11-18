La masa de aire polar que impulsa al frente frío 6, originará marcado descenso de temperaturas en el norte, noreste y oriente del país

Para este lunes, el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Querétaro y Tabasco, e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

La masa de aire polar que impulsa al frente frío, originará marcado descenso de temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, así como evento de “Norte” fuerte a muy fuerte con rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la corriente en chorro subtropical, propiciarán intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Por la noche, un nuevo frente frío (número 7) se aproximará al noroeste de la República Mexicana, lo que favorecerá lluvias con intervalos de chubascos en Baja California.

Continuará el oleaje de hasta 4.0 metros de altura en el occidente de la península de Baja California.